Video Haber Bakan Fidan’dan İsrail’e sert uyarı: "Bunun adı hırsızlık!" | Video
Bakan Fidan’dan İsrail’e sert uyarı:

Bakan Fidan’dan İsrail’e sert uyarı: "Bunun adı hırsızlık!" | Video

17.10.2023 | 12:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi. "İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü şekilde toplanacak" diyen Bakan Fidan, "Gazze'de devam eden savaş durmalı. Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas içindeyiz. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışa ulaşmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırılarına sert tepki gösteren Fidan; "Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

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