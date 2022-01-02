Bakan Karaismailoğlu: 'Tarihi köprülerimiz bu topraklardaki tapu senetlerimizdir' | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ata yadigarı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yapıyoruz. Aslına uygun olarak korunmasını sağlıyoruz. Yol ve köprülerimiz bizim bu topraklardaki tapu senetlerimizdir” dedi.