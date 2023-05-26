Video Haber Bakan Kasapoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar: "Gençler net duruşu görüyor" | Video
Bakan Kasapoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar:

Bakan Kasapoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar: "Gençler net duruşu görüyor" | Video

26.05.2023 | 15:14

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı. Bakan Kasapoğlu, “Gençler asla apolitik değil, olayların merkezindeler” ifadelerini kullandı. .

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