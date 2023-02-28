Bakan Kurum açıkladı! 2 bin 212 konutun inşa süreci başladı | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deprem bölgelerinde daha önce tespit yapılan yapılarda yine inceleme yapılacağını duyurdu. Kurum öte yandan 2 bin 212 konutun inşa sürecinin bugün başladığını duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:28
15:11
03:37
09:40
Bakan Kurum açıkladı! 2 bin 212 konutun inşa süreci başladı | Video 28.02.2023 | 14:53
07:22
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den iş dünyasına çağrı! | Video 28.02.2023 | 14:23
02:46
00:20
00:36
00:21
İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı | Video 28.02.2023 | 01:32
00:59
Malatya’da yıkılan binanın altında kalan olmadığı belirlendi | Video 27.02.2023 | 23:05
02:13
Apartmanın çatı katı alev alev yandı | Video 27.02.2023 | 20:47
06:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte vatandaşları ziyaret etti | Video 27.02.2023 | 18:05
05:09
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli depremzedelerle bir araya geldi | Video 27.02.2023 | 17:49
05:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 27.02.2023 | 17:44
11:44
00:53
04:56
Bakan Kurum, Adıyaman'da geçici barınma alanlarını inceledi | Video 27.02.2023 | 15:46
20:49
Başkan Erdoğan Adıyaman'da konuştu "Kimse mağdur edilmeyecek" | Video 27.02.2023 | 15:31
02:54
Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız" | Video 27.02.2023 | 15:30