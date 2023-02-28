Bakan Kurum açıkladı! 2 bin 212 konutun inşa süreci başladı | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deprem bölgelerinde daha önce tespit yapılan yapılarda yine inceleme yapılacağını duyurdu. Kurum öte yandan 2 bin 212 konutun inşa sürecinin bugün başladığını duyurdu.