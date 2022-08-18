Bakan Kurum müjdeyi vermişti: Konut ve kira artışına karşı yeni adım! Uzman isim canlı yayında detayları açıkladı | Video
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada konut ve kira fiyatlarını düşürmek için atılacak yeni adımı duyurmuştu. Buna göre 50 bin ofis konuta dönüştürülecek. Türkiye genelinde 40 bin ofis, İstanbul genelinde ise 10 bin ofis konut halini alacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz projenin detaylarını canlı yayında açıkladı.