Bakan Nebati, Türkiye’yi ziyarete gelen AB heyetini ağırladı | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Dönem Başkanı İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell başkanlığındaki AB heyetini bakanlık binasında ağırladı.
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