Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması | Video 02.11.2023 | 13:56 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu 2024 yılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe Kanunu Teklifi sunumunda konuştu. Bakan Işıkhan, Çalışma hayatında yapılan çalışmaları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların 2024 yılı Mali büyüklükleri, işsizlik oranları ve asgari ücret konuları hakkında bilgilendirme yaptı.

"ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTARDA UZLAŞILACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonu hakkında konuşan Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatının dinamik şartlarına uygun olarak hazırlanan ve İş Kanunumuzda da yer alan uzaktan çalışma başta olmak üzere esnek çalışma modelleri, son dönemde işçilerimiz ve işverenlerimiz tarafından giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hem işçi hem de işveren kesiminin oy birliğiyle asgari ücreti net 11 bin 402 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan bu rakamı, reel olarak yüzde 237 artırmış olduk. Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BİRİNCİ DERECEYE YÜKSELEN DEVLET MEMURLARIMIZ İÇİN 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının, polislerin ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar, Avukatlar, Şube Müdürleri, Müdürler ve Müdür Yardımcıları ile Taşra Uzman ve Denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükseltildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır. Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"İŞSİZLİK ORANINI 2025 YILI İTİBARIYLA TEK HANELİ SEVİYELERE KALICI OLARAK DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Işıkhan, 2022 yılında istihdamda ve işgücüne katılımda görülen artış eğilimi 2023 yılının ilk yarısında da devam ettiğini, istihdamın 2023 yılının ikinci çeyreğinde tarihi yüksek seviyelerine ulaştığını belirterek "Yılın ilk altı ayında, emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemelerin ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır. Ağustos itibariyle son bir yılda; işgücümüz 507 bin artarak 34,9 milyon, istihdamımız 667 bin artarak 31,7 milyon, işsiz sayımız 160 bin azalarak 3,2 milyon ve işsizlik oranımız 0,6 puan azalarak yüzde 9,2 olmuştur. Bu oran; son 9 yılın en düşük işsizlik seviyesidir. Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 900 bin kişi artırmayı ve işgücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranını 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"GENÇ İŞSİZLİK ORANI AĞUSTOS 2023 İTİBARİYLE YÜZDE 17,2'YE DÜŞTÜ"

Gençlerin istihdamını destekleyecek 13 somut hedef ve 109 tedbirden oluşan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nı uygulamaya koyduklarını hatırlatan Bakan Işıkhan, "Genç işsizlik oranı 2020'de yüzde 25,9 iken; Ağustos 2023 itibariyle yüzde 17,2'ye düşmüştür. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların (NEET) oranı 2020'de yüzde 28,3 iken; 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20,8 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

"EYT'Lİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNDE 5 PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI GETİRDİK"

EYT düzenlemesini de hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, "Düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesi sigortalılar için emeklilikte yaş şartını kaldırdık. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır talep ettiği bu beklentilerini karşıladık. EYT kapsamında emekli olanların işten ayrıldıktan sonra en son çalıştıkları özel sektör işyerinde 30 gün içerisinde çalışmaya başlamaları halinde, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi adına bu sigortalıları çalıştıran işverenlere Sosyal Güvenlik Destek Priminde (SGDP) 5 puanlık indirim uygulaması getirdik" dedi.

"2028 YILI SONUNA KADAR İŞSİZLİK ORANIMIZIN YÜZDE 7,5'E GERİLEMESİNİ HEDEFLEMEKTEYİZ"

Bakan Işıkhan, gelecek dönemdeki işsizlik oranlarını hedeflerine de değinerek, "Küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların yanı sıra salgın hastalıkların, doğal afetlerin, su, gıda ve enerji krizlerinin, yeni risk ve belirsizlikleri ortaya çıkardığı bir ortamda ülkemiz istihdamda ve işgücüne katılımda görülen artış eğilimini sürdürmeyi başarmıştır. Bu kapsamda, 2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranımızın yüzde 7,5'e gerilemesini hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların milletvekillerini bilgilendirmesi ile devam etti.