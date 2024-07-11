Video Haber Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı | Video
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı | Video

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı | Video

11.07.2024 | 08:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'deki temasları doğrultusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katılım sağladı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı | Video 00:09
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı | Video 11.07.2024 | 08:38
Bakan Yerlikaya: ‘Define-1’ operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan 47 şüpheli yakalandı | Video 00:32
Bakan Yerlikaya: ‘Define-1’ operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan 47 şüpheli yakalandı | Video 11.07.2024 | 08:39
İzmit Marina’da şok olay: Araç ve tekneleri sprey boya ile boyadı 03:07
İzmit Marina'da şok olay: Araç ve tekneleri sprey boya ile boyadı 11.07.2024 | 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi 00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi 10.07.2024 | 23:54
Son dakika! Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? Önce karşılama sonra aile fotoğrafı 00:41
Son dakika! Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? Önce karşılama sonra aile fotoğrafı 10.07.2024 | 22:09
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı 00:27
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı 10.07.2024 | 20:00
Melih Altınok | Enflasyonu en yüksekten hesaplayınca kimin cebi dolacak? 05:15
Melih Altınok | Enflasyonu en yüksekten hesaplayınca kimin cebi dolacak? 10.07.2024 | 16:52
Nebi Miş | Popülizmin panzehri çözüm siyasetidir 04:37
Nebi Miş | Popülizmin panzehri çözüm siyasetidir 10.07.2024 | 16:49
Dilek Güngör | Afgan çoban meselesi... 03:23
Dilek Güngör | Afgan çoban meselesi... 10.07.2024 | 16:47
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tasarruf tedbirleri kapsamına ilişkin teklif görüşmeleri başladı | Video 02:29
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tasarruf tedbirleri kapsamına ilişkin teklif görüşmeleri başladı | Video 10.07.2024 | 11:06
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği’ne katıldı | Video 05:48
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video 10.07.2024 | 08:46
Başkan Erdoğan ABD’de: NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak 06:44
Başkan Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak 09.07.2024 | 20:59
Mahmut Övür | Özgür Özel, Esad’a ne diyecek? 04:31
Mahmut Övür | Özgür Özel, Esad'a ne diyecek? 09.07.2024 | 15:37
Bercan Tutar | Batı sarsılırken Doğu bütünleşiyor 05:11
Bercan Tutar | Batı sarsılırken Doğu bütünleşiyor 09.07.2024 | 15:35
Hilal Kaplan | Garp Cephesi’nde değişen bir şey yok 02:52
Hilal Kaplan | Garp Cephesi'nde değişen bir şey yok 09.07.2024 | 15:32
Salih Tuna | Aşırıya kaçmak lazım 04:09
Salih Tuna | Aşırıya kaçmak lazım 09.07.2024 | 15:29
Başkan Erdoğan NATO zirvesi öncesi Gazze mesajı: Katliamı ele alacağız | Video 13:27
Başkan Erdoğan NATO zirvesi öncesi Gazze mesajı: "Katliamı ele alacağız" | Video 09.07.2024 | 09:57
TÜİK Başkanı Çetinkaya: Enflasyon, dünyada nasıl hesaplanıyorsa, bizde de öyle hesaplanıyor | Video 03:48
TÜİK Başkanı Çetinkaya: "Enflasyon, dünyada nasıl hesaplanıyorsa, bizde de öyle hesaplanıyor" | Video 09.07.2024 | 09:22
İstanbul ve Sakarya’da terör DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:58
İstanbul ve Sakarya’da terör DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı | Video 09.07.2024 | 09:03
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzay yolculuğuna başladı | Video 06:14
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzay yolculuğuna başladı | Video 09.07.2024 | 08:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA