Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı | Video 11.07.2024 | 08:38 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'deki temasları doğrultusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katılım sağladı.