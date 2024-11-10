Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi'ni açtı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milli bütçeden her hangi bir harcama olmadan burası yapıldı. Bu tesislerimiz milletimize, ülkemize hayırlı olsun diyoruz." ifadelerine yer verdi.