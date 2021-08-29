Video Haber Başkan Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA'yı böyle imzaladı | Video

Başkan Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA'yı böyle imzaladı | Video

Başkan Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA'yı böyle imzaladı | Video
29.08.2021 | 16:58

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılıdı.

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