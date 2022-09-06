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Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı | Video 06.09.2022 | 13:37
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Yakalanan PKK'lının HDP bağı ifadeden çıktı | Video 06.09.2022 | 10:07
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Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı | Video 06.09.2022 | 09:54
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Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz | Video 05.09.2022 | 20:58
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Aydınlı öğrenciler Türkiye birincisi oldu | Video 05.09.2022 | 18:28
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Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü | Video 05.09.2022 | 16:02
02:55
Haşmet Babaoğlu | Ciddiyetsizlik mi? Bence durum ciddi... 05.09.2022 | 15:43
04:18
Melih Altınok | Geçti o günler cancağızım 05.09.2022 | 15:40
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Mehmet Barlas | Yunanistan ateşle oynuyor 05.09.2022 | 15:37
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Millet İttifakı’nda "HDP’ye bakanlık vaadi" kriz yarattı | Video 05.09.2022 | 12:55
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EYT'de doğru bilinen yanlışlar! Kimler EYT'li olabilir? | Video 05.09.2022 | 10:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.