Başkan Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Gazze’de sadece insanı değerler değil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası sistemin güvenirliği de sınanmıştır. Gazze krizinde ne insanlık ne sistem başarılı bir imtihan vermedi." dedi
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