Başkan Erdoğan: "İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmeyeceğini biliyoruz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ziyaretinde konuştu. Erdoğan, "Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen gün güçleniyor, bu ruhu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz." dedi.