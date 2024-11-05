Başkan Erdoğan: "İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmeyeceğini biliyoruz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ziyaretinde konuştu. Erdoğan, "Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen gün güçleniyor, bu ruhu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz." dedi.
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