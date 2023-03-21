Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan, Herzog'a ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Mescid-i Aksa’nın maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini ifade etti.