Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan, Herzog'a ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Mescid-i Aksa’nın maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini ifade etti.
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