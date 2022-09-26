Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu | Video

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ı kışkırtanların niyetlerini gayet iyi bildiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir ve olamaz." ifadelerini kullandı.