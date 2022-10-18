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Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi | Video 18.10.2022 | 18:19
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"na sürpriz bir katılım gerçekleştirdi. Kadın çiftçilerle buluşan Başkan Erdoğan, “Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraatte olursa baş, göz üstüne” dedi.