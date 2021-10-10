Başkan Erdoğan: 'Pıt Pıt Şeker' çok takip aldı | Video

Son dakika haberi... Programı kapsamında Adana'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün toplu fabrika açılışlarını yaptı. Daha sonra partililere ve vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan programlarının ardından gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle aralarına kimsenin giremeyeceğini vurguladı. Soru cevap bölümünde günlük yaşantısına dair de konuşma yapan Erdoğan, haftada 2-3 gün basketbola zaman ayırmaya çalıştığını söyledi. Gençlik Merkezleriyle ilgili bir müjde de veren Başkan Erdoğan, "Bizim planımızda 24 saat açık olması vardır. Bunu döner dönmez arkadaşlarımla konuşacağım. Onları da 24 saat açık hale getiririz" dedi.