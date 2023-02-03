Başkan Erdoğan'dan Babacan'a sert tepki: "Bizimle adam gibi yürüdüler, bizden sonra kayboldular" | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de 12 yıl süren restorasyon çalışması tamamlanan Aydos Kalesi Sultan Korusu Açılış Töreni'nde halka seslendi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Biz her şeyi tartışmaya varız ama asla bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı oluşturan değerlere karşı tek bir işimiz gösterilemez. Sen git George'dan 'Aferin' almaya devam et. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler sonra kayboldular" dedi.