Video Haber Başkan Erdoğan’dan Batman mitinginde önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan’dan Batman mitinginde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan’dan Batman mitinginde önemli açıklamalar | Video

10.05.2023 | 16:13

14 Mayıs'a günler kala seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlarla buluştu. On binlerce vatandaşın coşkuyla meydanlarda yer aldığı Batman'da Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Batman mitinginde 55 bin kişinin meydanda olduğunu açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "Ancak Kandil'e bahar getirir" ifadelerini kullandı..

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