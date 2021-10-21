Video Haber Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti | Video
Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti | Video

Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti | Video

21.10.2021 | 20:48

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tesislerine giderek, vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye dileklerini iletti.

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