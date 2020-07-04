Başkan Erdoğan'dan beyin tümörü ameliyatı geçiren çocukla ilgili paylaşım | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
CHP’li Kaboğlu, şimdi de Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef aldı! | Video 05.07.2020 | 00:47
00:22
Boşnaklar, “Çok yaşa Türkiye! Sultan Erdoğan!” sloganları attı | Video 05.07.2020 | 00:09
00:09
06:26
Son dakika! 4 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 04.07.2020 | 21:11
01:41
20:47
12:26
43:19
01:15
02:05
04:01
02:03
01:30
00:31
03:32
İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı | Video 04.07.2020 | 12:53
01:36
03:25
01:02
Corona virüs mutasyona uğradı! Artık daha çok bulaşıcı! | Video 04.07.2020 | 12:09
04:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde, video konferans aracılığıyla görüştüğü beyin ameliyatı geçiren 4 yaşındaki çocuğa şifa dileğinde bulundu. Erdoğan, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde ciddi bir ameliyat geçiren 4 yaşındaki Abdulkadir ile selamlaşma imkanımız oldu. Bizi hizmetten bir an geri bırakmayan şey, yavrularımızın gözlerindeki bu umut ışığıdır. Rabb'im şifa versin" dedi.