Video Haber Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: "Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz" | Video
Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı:

Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: "Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz" | Video

08.12.2023 | 13:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin en çok bölgenin önemli ülkeleri olan Türkiye ve Yunanistan'ı olumsuz etkileyeceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu nedenle biz buradan ne gibi imkanlar elde ederiz, ülkelerimizin yararına ne gibi olanaklar oluştururuz bunun hesabı, gayreti içerisinde olmamız lazım. Bu konuya Sayın Miçotakis’in olumlu yaklaştığını söyleyebilirim." dedi. Doğu Akdeniz konusunda da net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadığı gibi, haklarımızı da kimseye çiğnetmeme irademiz sağlamdır. Kaldı ki Doğu Akdeniz’de kapsayıcı, adil bir paylaşım mümkündür." ifadelerini kullandı.

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