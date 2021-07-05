Video Haber Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde | Video

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde | Video

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde | Video
05.07.2021 | 19:56

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Başkan Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Emeklilerimizin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceğiz. Emekli maaşlarına yüzde 8,45 artış yapmış bulunmaktayız. Zamlı maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi vereceğiz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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