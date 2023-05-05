Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da çok net '14 Mayıs' mesajı: Yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum mitinginde vatandaşlara seslendi. 14 Mayıs seçimleri için tarihi mesaj veren Başkan Erdoğan, "14 Mayıs öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek." dedi. Erdoğan, "14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak." ifadelerini kullandı.