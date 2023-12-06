Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü önemli açıklamalar | Video

Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda iflas ile baş başa kalmış bir durumdadır. Her an iflas bayrağını çekebilir. Sadece Netanyahu’nun değil, beraberlikteki kadronun da zulümlerine göz yuman bir Batı var" dedi. İsrail istihbarat örgütü Mossad’ın aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerde Hamas yöneticilerine suikast hazırlığı yaptığı haberlerine ilişkin iddialara tepki gösteren Başkan Erdoğan; "Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini bellerini doğrultamayacak surette öderler" ifadelerine yer verdi.