Başkan Erdoğan'dan Kazakistan'la iş birliği vurgusu: 20 anlaşma imzalandı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ortak açıklama yaptı. Türkiye'nin Kazakistan'ın istikrarını ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğini belirten Başkan Erdoğan, "Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gerek Orta Asya'da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.