Başkan Erdoğan'dan Manavgat'ta orman yangını açıklaması "50 milyon TL ödenek ayırdık, evler 1 yılda tamamlanacak"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
01:08
SON DAKİKA: Hatay Antakya'daki orman yangınında alevler evlere sıçradı 31.07.2021 | 14:08
03:19
00:28
19:58
02:10
01:20
Hüseyin Avni Coş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 31.07.2021 | 09:03
01:30
Barış Pınarı Harekatı Bölgesine Mehmetçikten yardım eli 31.07.2021 | 09:03
00:30
31:58
00:35
02:14
Son dakika: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti | Video 31.07.2021 | 00:14
00:28
03:01
00:34
Vali Coş'tan darbecilere tepki! | Video 30.07.2021 | 23:30
03:47
Bakan Soylu, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu | Video 30.07.2021 | 23:21
01:43
00:49
01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geçti | Video 30.07.2021 | 21:44
Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgelerinde incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan incelemeleri sonrası Manavgat'ta açıklamalarda bulundu.