Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi'nde önemli açıklamalar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
14:02
Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi'nde önemli açıklamalar 16.07.2021 | 16:10
02:21
04:38
Mahmut Övür | ‘Diyarbakır’la olan kavlimizi yenilemeye geldik’ 16.07.2021 | 15:30
04:16
Kerem Alkin | ‘Demokrasi’ ve bağımsız ekonominin zaferi 16.07.2021 | 15:26
02:07
07:03
Yavuz Donat | Günün sorusu 16.07.2021 | 15:23
01:55
01:41
Tunç Soyer’e videolu tepki 16.07.2021 | 15:04
03:49
Sabah Gazetesi Yazarları Afyonkarahisar'da 16.07.2021 | 12:46
07:36
01:54
Son dakika! Başkan Erdoğan KKTC'de müjde açıklayacak | Video 16.07.2021 | 14:19
00:32
Başkan Erdoğan aile kabristanlığını ziyaret etti | Video 16.07.2021 | 13:56
05:18
00:10
01:22
03:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 16.07.2021 | 10:39
00:46
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 16.07.2021 | 09:53
00:46
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü | Video 16.07.2021 | 09:37
00:43
Bakan Pakdemirli Mersin'deki yangın alanını havadan inceledi | Video 16.07.2021 | 09:06
Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu.