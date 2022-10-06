Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Kritik dönemde önemli bir zirveyi tamamladık. Ekonomik gelişmeleri ele aldık. Her açıdan verimli toplantılar gerçekleştirdik." dedi. Erdoğan, Ermenistan'la tam normalleşme hedefine inandığını belirtti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in provokatif hareketlerine de değinen Erdoğan "Şu an için Yunanistan'la görüşeceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.