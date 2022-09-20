Video Haber Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a sert tepki: Ege’yi mülteci mezarlığına çevirdi | Video
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a sert tepki: Ege’yi mülteci mezarlığına çevirdi | Video

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a sert tepki: Ege’yi mülteci mezarlığına çevirdi | Video

20.09.2022 | 19:18

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Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu'na hitap etti. YPG/PKK terör örgütüne isim kurnazlığı yaparak destek veren ABD'ye çağrı yapan Başkan Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK'ya karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Bir an önce teröristleri desteklemekten vazgeçin." dedi. Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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