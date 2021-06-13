Video Haber Başkan Erdoğan’ın Brüksel programı belli oldu! Detaylar A Haber'de... | Video

Başkan Erdoğan’ın Brüksel programı belli oldu! Detaylar A Haber'de... | Video

Başkan Erdoğan’ın Brüksel programı belli oldu! Detaylar A Haber'de... | Video
13.06.2021 | 18:25

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Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti. Başkan Erdoğan'ın programının detayları A Haber'de anlatıldı.

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