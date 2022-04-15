Başkan Murat Köse'den ABB ile ilgili çarpıcı iddialar! İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi... | Video
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Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni “kabile” gibi yönettiğini açıkladı.