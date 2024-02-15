Bercan Tutar | İsrail'e endeksli barbar statükoyu sarsan ziyaret
Bercan Tutar'ın 15.02.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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