Video Haber Bercan Tutar | İsrail'e endeksli barbar statükoyu sarsan ziyaret
Bercan Tutar | İsrail'e endeksli barbar statükoyu sarsan ziyaret

Bercan Tutar | İsrail'e endeksli barbar statükoyu sarsan ziyaret

15.02.2024 | 16:31

Bercan Tutar'ın 15.02.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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