Bingöl’de kadınlar Filistin için yürüdü
Bingöl’de ‘Anneler Gazze İçin Yürüyor’ protesto gösterisi düzenlendi.
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