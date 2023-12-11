Bir testi daha başarıyla tamamladı! KAAN ilk uçuşuna hazırlanıyor | Video

Son dakika haberi... Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun Aralık ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. KAAN uçuş öncesi yapılan bir testi daha başarıyla tamamladı.