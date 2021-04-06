Video Haber Burhanettin Duran | Emekli amiral bildirisi ve Erdoğan’ın tepkisi

Burhanettin Duran | Emekli amiral bildirisi ve Erdoğan’ın tepkisi

Burhanettin Duran | Emekli amiral bildirisi ve Erdoğan’ın tepkisi
06.04.2021 | 14:59

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Burhanettin Duran'ın 06.04.2021 Salı tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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