Video Haber Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu | Video
Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu | Video

Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu | Video

28.10.2023 | 16:43

Gazze’de yapılan katliama Ümmet’in sesi İstanbul’dan yükseliyor. Atatürk Havalimanı’nda yapılan Büyük Filistin mitinginde Gazze’de şehit düşenler için Kur’an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Gazze şehitleri için dua etti. .

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