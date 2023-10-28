Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu | Video
Gazze’de yapılan katliama Ümmet’in sesi İstanbul’dan yükseliyor. Atatürk Havalimanı’nda yapılan Büyük Filistin mitinginde Gazze’de şehit düşenler için Kur’an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Gazze şehitleri için dua etti. .
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