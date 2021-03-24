Büyük kongre sonrası yeni kadroyla ilk AK Parti MKYK toplantısı | Video
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Büyük kongre sonrası yeni kadroyla ilk AK Parti MKYK toplantısı | Video 24.03.2021 | 17:48
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Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı | Video 24.03.2021 | 14:25
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Hıncal Uluç | Türkiye’de teknik direktör yokkkk!.. 24.03.2021 | 14:21
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Dilek Güngör | Borsada Robin Hood başkaldırısı! 24.03.2021 | 13:42
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Son dakika! AK Parti'de A Takımı belli oldu! İşte MKYK listesi | Video 24.03.2021 | 13:37
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Sait Gürsoy | Dijital izler bırakırken 24.03.2021 | 13:40
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Başkan Erdoğan'dan salgın dönemiyle ilgili flaş mesajlar | Video 24.03.2021 | 13:32
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Başkan Erdoğan: "Gündemimizde yeni ve sivil anayasa çalışmaları var" | Video 24.03.2021 | 13:20
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Şebnem Bursalı | Hakların teminatı sözleşme değil kanundur 24.03.2021 | 12:37
Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı saat 17.30'da başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...