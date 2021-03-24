Video Haber Büyük kongre sonrası yeni kadroyla ilk AK Parti MKYK toplantısı | Video

Büyük kongre sonrası yeni kadroyla ilk AK Parti MKYK toplantısı | Video

Büyük kongre sonrası yeni kadroyla ilk AK Parti MKYK toplantısı | Video
24.03.2021 | 17:48

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Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı saat 17.30'da başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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