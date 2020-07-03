Video Haber Cemal Kaşıkçı cinayeti davası başladı! Suudi Gazeteci cinayeti gizemini koruyor | Video

Cemal Kaşıkçı cinayeti davası başladı! Suudi Gazeteci cinayeti gizemini koruyor | Video

Cemal Kaşıkçı cinayeti davası başladı! Suudi Gazeteci cinayeti gizemini koruyor | Video
03.07.2020 | 11:36

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2 yıl önce Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı davası başladı. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz müşteki sıfatıyla ifade veriyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak öldürülmüş ve cesedi parçalanarak yok edilmişti.

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