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'Çember-21' operasyonlarında aranan 4 bin 491 kişi yakalandı

'Çember-21' operasyonlarında aranan 4 bin 491 kişi yakalandı

19.08.2024 | 08:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-21" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 491 firarinin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 491 firari yakalandı. Bu kişilerden 4 bin 455'inin 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası, 17'sinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.


Yakalananlardan 690'ının hırsızlık, 291'inin dolandırıcılık, 130'unun yağma, 118'inin adam öldürme, 128'inin cinsel suçlardan, 860'ının narkotik suçlardan, 26'sının terör suçlarından ve 400'ünün de kaçakçılık ve organize suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.


Söz konusu firarilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Firari suçlular için çember daralmaya devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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