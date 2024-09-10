"Çember-22" operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında, 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bu kişilerden 3 bin 93'ünün 5 yıla kadar, 21'inin 5-10 yıl arası, 12'sinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.
Yakalananlardan 497'sinin hırsızlık, 199'unun dolandırıcılık, 87'sinin yağma, 65'inin adam öldürme, 92'sinin cinsel suçlardan, 561'inin narkotik suçlardan ve 281'inin kaçakçılık ve organize suçları işledikleri için arandığı belirlendi.
Söz konusu şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
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