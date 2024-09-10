Video Haber "Çember-22" operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı | Video

"Çember-22" operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı | Video

10.09.2024 | 08:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında, 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Hakkında arama kaydı bulunan 3 bin 126 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden 3 bin 93'ünün 5 yıla kadar, 21'inin 5-10 yıl arası, 12'sinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Yakalananlardan 497'sinin hırsızlık, 199'unun dolandırıcılık, 87'sinin yağma, 65'inin adam öldürme, 92'sinin cinsel suçlardan, 561'inin narkotik suçlardan ve 281'inin kaçakçılık ve organize suçları işledikleri için arandığı belirlendi.

Söz konusu şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çember-22 operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı | Video 00:42
"Çember-22" operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı | Video 10.09.2024 | 08:39
Hüseyin Yayman, Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında isyan etti 08:05
Hüseyin Yayman, Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında isyan etti 09.09.2024 | 23:44
Amca Salim Güran, Narin’in babası mısın? sorusuna yanıt verdi! 02:35
Amca Salim Güran, "Narin’in babası mısın?" sorusuna yanıt verdi! 09.09.2024 | 23:24
Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti 03:34
Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti 09.09.2024 | 23:22
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Narin cinayeti açıklaması: Hesabını soracağız 32:05
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan "Narin cinayeti" açıklaması: Hesabını soracağız 09.09.2024 | 20:03
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 12:15
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 09.09.2024 | 14:12
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! | Video 05:45
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!" | Video 09.09.2024 | 12:26
Türkiye’yi ağlatan Narin’e veda! Cenaze namazı kılınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 09:46
Türkiye'yi ağlatan Narin'e veda! Cenaze namazı kılınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 09.09.2024 | 11:21
12 ilde BTÖ’ye yönelik düzenlenen Gürz-13 operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı | Video 00:30
12 ilde BTÖ’ye yönelik düzenlenen “Gürz-13” operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı | Video 09.09.2024 | 10:15
12 ilde BTÖ’ye yönelik düzenlenen Gürz-13 operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı | Video 00:30
12 ilde BTÖ’ye yönelik düzenlenen “Gürz-13” operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı | Video 09.09.2024 | 08:46
Narin’in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş 07:51
Narin'in engelli ablası için kan donduran iddia! Meğer o da şüpheli şekilde can vermiş 08.09.2024 | 20:09
8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! A Haber ekipleri Narin’in cesedinin bulunduğu bölgede | Video 17:29
8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! A Haber ekipleri Narin'in cesedinin bulunduğu bölgede | Video 08.09.2024 | 12:38
Diyarbakır Valisi’nden Narin Güran açıklaması: Çuval içinde üzeri taşlarla gizlenmiş halde bulundu | Video 02:44
Diyarbakır Valisi'nden Narin Güran açıklaması: "Çuval içinde üzeri taşlarla gizlenmiş halde bulundu" | Video 08.09.2024 | 12:10
Kayıp Narin’in cesedi nerede bulundu? Narin Güran’ı kim öldürdü? Kan donduran detaylar | Video 14:55
Kayıp Narin'in cesedi nerede bulundu? Narin Güran'ı kim öldürdü? Kan donduran detaylar | Video 08.09.2024 | 11:25
Kayıp Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! Cesedi torba içinde miydi? Olay yerinden ilk görüntüler… | Video 55:11
Kayıp Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Cesedi torba içinde miydi? Olay yerinden ilk görüntüler… | Video 08.09.2024 | 11:16
16 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:40
16 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 08.09.2024 | 11:06
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Narin’in cansız bedeni bulundu | Video 05:22
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu | Video 08.09.2024 | 10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda açıklamalarda bulundu 32:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu 07.09.2024 | 16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’teğmenler’ açıklaması! Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? 04:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'teğmenler' açıklaması! Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? 07.09.2024 | 16:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan ’Koruyucu Aile Şenliği’ paylaşımı 01:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Şenliği' paylaşımı 07.09.2024 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA