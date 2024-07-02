Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Devir Teslim: Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Eski Bakan Özhaseki, görevini yeni Bakan Kurum'a devretti. Bakan Kurum, "Görev aldığım her işte amacım, hedefim aziz milletimize hizmet etmek oldu. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.
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