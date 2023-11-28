CHP fondaşı TELE 1'de Atilla Dorsay'dan skandal Kürdistan ve Yılmaz Güney ifadeleri!

CHP fondaşı medyada skandallar bitmiyor. Bu kez de terör sevici açıklamalarıyla bilinen Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE 1'de "Kürdistan" ve Yılmaz Güney'li bir skandal yaşandı. TELE 1'de canlı yayın programına katılan Yazar Atilla Dorsay, terör güzellemesi yaptı ve "Yılmaz Güney bir hakimi öldürdü diye mahkum mu edelim?" dedi. Dorsay daha da ileri giderek konuşmasında "Bırakalım da Kürdistan'ı kursunlar" ifadeleri de kullandı.