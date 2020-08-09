Video Haber CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video

CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video

CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video
09.08.2020 | 21:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video 00:48
CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video 09.08.2020 | 21:32
Son dakika! 9 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video 01:08
Son dakika! 9 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video 09.08.2020 | 21:23
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisi açılışında önemli açıklamalar | Video 14:12
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisi açılışında önemli açıklamalar | Video 09.08.2020 | 20:34
Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarına Özel Kuvvetler de katıldı | Video 01:11
Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarına Özel Kuvvetler de katıldı | Video 09.08.2020 | 19:55
Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 32:33
Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 09.08.2020 | 18:17
Değnekçi kameraya böyle yakalandı | Video 00:31
Değnekçi kameraya böyle yakalandı | Video 09.08.2020 | 17:04
Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı! Adeta şoförün sabrını sınadı | Video 02:05
Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı! Adeta şoförün sabrını sınadı | Video 09.08.2020 | 16:49
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan canlı yayında test etti! Tamamen yerli ve milli... | Video 09:09
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan canlı yayında test etti! Tamamen yerli ve milli... | Video 09.08.2020 | 16:44
Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu | Video 00:54
Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu | Video 09.08.2020 | 16:45
Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi... Erdoğan büyük adam. Biz çok seviyoruz onu | Video 01:52
Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi... "Erdoğan büyük adam. Biz çok seviyoruz onu" | Video 09.08.2020 | 15:37
Muharrem İnce için CHP eski genel başkanları devrede! İnce yol haritasını perşembe günü açıklayacak | Video 03:23
Muharrem İnce için CHP eski genel başkanları devrede! İnce yol haritasını perşembe günü açıklayacak | Video 09.08.2020 | 14:06
Yemeğe gelen vatandaşlar şikayet edince... Değnekçiye Çamlıca Tepesi'nde gözaltı | Video 00:05
Yemeğe gelen vatandaşlar şikayet edince... Değnekçiye Çamlıca Tepesi'nde gözaltı | Video 09.08.2020 | 13:28
Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video 01:32
Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video 09.08.2020 | 13:21
İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı | Video 04:23
İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı | Video 09.08.2020 | 13:06
Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar | Video 00:17
Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar | Video 09.08.2020 | 12:09
Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları | Video 02:35
Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları | Video 09.08.2020 | 12:08
Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar | Video 02:04
Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar | Video 09.08.2020 | 11:15
Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü | Video 04:02
Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü | Video 09.08.2020 | 11:01
Şok evlerinden böyle kurtarıldılar | Video 00:42
Şok evlerinden böyle kurtarıldılar | Video 09.08.2020 | 11:02
Son dakika: Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Ulaşım, Maslak-Ayazağa yönünden sağlanıyor | Video 04:18
Son dakika: Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Ulaşım, Maslak-Ayazağa yönünden sağlanıyor | Video 09.08.2020 | 10:20

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Kadın Kolları’nın 14’ncü Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu kurultaya müdahale etmekle suçladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Kadın Kolları'nın 14'ncü Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kurultaya müdahale etmekle suçlayarak şöyle konuştu:

"O kadar seçim geçirdim ki ilk defa böyle bir seçime tanıklık ediyorum. Kadın iradesinin yok sayıldığı bir seçime tanıklık ediyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir sözü var: Halkın iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Ben de buradan diyorum ki delegasyonun iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Az evvel İstanbul il başkanımız burada emekten bahsetti. Örgütlü mücadeleden bahsetti. Birlikte yol yürümekten bahsetti. Bu partide kadın gücünden bahsetti. Dört gündür tüm illeri arayarak tüm il başkanlarını devreye sokarak delegasyonun iradesine ipotek koymak sayın il başkanım ne kadar doğru acaba. Bunu size sormak istiyorum. Ne kadar doğru?

Bu partide Kadın Kolları Kurultayı'nı yapıyoruz. Birbirimizle kavga etmek için burada değiliz. Bu kurultay kadınları ikiye, üçe dörde, beşe böldü. Bunu özellikle anlamanızı istiyorum. Şunu beklerdim: İstanbul il başkanının buraya çıkıp Değerli delegasyon kendi hür iradenizle oyunuzu kullanın demesini beklerdim. Dört gündür delege delege arayarak, il il arayarak delegelenin iradesine ipotek koymasını beklemezdim. Ona her zaman saygı duyduk, kadın il başkanı olduğu için saygı duyduk. Ama erkek siyaseti yapsın diye değildi bunlar.

Benim adaya söyleyecek sözüm yok. CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanı olmak istiyor. O kadar doğal ki. Ama keşke eşit şartlarda yarışabilseydik. Az evvel gördüm; otelde gördüm. İl başkanı gelmiş kadınlardan imza topluyor. Böyle bir kadın kurultayı olmaz arkadaşlar. İstanbul İl Başkanı diyor ki: Bağırarak konuşmayın. Biz nasıl konuşacağımızı biliriz sayın başkan. Kimse bize nasıl konuşacağımızı ifade edemez. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Gidin siz il başkanlığınızı yapın. Kadın kolları kurultayına karışmayın."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA