CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Kadın Kolları’nın 14’ncü Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu kurultaya müdahale etmekle suçladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Kadın Kolları'nın 14'ncü Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kurultaya müdahale etmekle suçlayarak şöyle konuştu:

"O kadar seçim geçirdim ki ilk defa böyle bir seçime tanıklık ediyorum. Kadın iradesinin yok sayıldığı bir seçime tanıklık ediyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir sözü var: Halkın iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Ben de buradan diyorum ki delegasyonun iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Az evvel İstanbul il başkanımız burada emekten bahsetti. Örgütlü mücadeleden bahsetti. Birlikte yol yürümekten bahsetti. Bu partide kadın gücünden bahsetti. Dört gündür tüm illeri arayarak tüm il başkanlarını devreye sokarak delegasyonun iradesine ipotek koymak sayın il başkanım ne kadar doğru acaba. Bunu size sormak istiyorum. Ne kadar doğru?

Bu partide Kadın Kolları Kurultayı'nı yapıyoruz. Birbirimizle kavga etmek için burada değiliz. Bu kurultay kadınları ikiye, üçe dörde, beşe böldü. Bunu özellikle anlamanızı istiyorum. Şunu beklerdim: İstanbul il başkanının buraya çıkıp Değerli delegasyon kendi hür iradenizle oyunuzu kullanın demesini beklerdim. Dört gündür delege delege arayarak, il il arayarak delegelenin iradesine ipotek koymasını beklemezdim. Ona her zaman saygı duyduk, kadın il başkanı olduğu için saygı duyduk. Ama erkek siyaseti yapsın diye değildi bunlar.

Benim adaya söyleyecek sözüm yok. CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanı olmak istiyor. O kadar doğal ki. Ama keşke eşit şartlarda yarışabilseydik. Az evvel gördüm; otelde gördüm. İl başkanı gelmiş kadınlardan imza topluyor. Böyle bir kadın kurultayı olmaz arkadaşlar. İstanbul İl Başkanı diyor ki: Bağırarak konuşmayın. Biz nasıl konuşacağımızı biliriz sayın başkan. Kimse bize nasıl konuşacağımızı ifade edemez. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Gidin siz il başkanlığınızı yapın. Kadın kolları kurultayına karışmayın."