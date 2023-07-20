Video Haber CHP'de "sızan toplantı" polemiği! İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? | Video
CHP'de

CHP'de "sızan toplantı" polemiği! İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? | Video

20.07.2023 | 10:33

CHP'de "sızan toplantı" polemiği! İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Pazar günü bir araya mı gelecek?

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