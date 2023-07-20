CHP'de "sızan toplantı" polemiği! İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? | Video

CHP'de "sızan toplantı" polemiği! İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Pazar günü bir araya mı gelecek?