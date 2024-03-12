CHP’li Zeydan Karalar vatandaşın üstüne yürüdü! DEM’e özür seçmene tehdit! | Video
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Pankartlarımız sökülüyor” diyen DEM Partililerden özür diledi. Kendisine “hizmet yok” diyen seçmene ise tepki gösterdi. CHP’li Zeydan Karalar’ın ulaşımla ilgili şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdüğü anlar, cep telefonu ile kaydedildi!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
01:14
Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 arttırıldı | Video 12.03.2024 | 09:39
01:52
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu | Video 12.03.2024 | 09:15
02:03
05:14
Torbacılar çatıdan kaçtı... Gardıropta yakalandı... | Video 12.03.2024 | 08:45
00:10
FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon | Video 12.03.2024 | 08:37
00:21
Alanya’da silahlı çatışma! 12.03.2024 | 01:24
06:13
Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık 11.03.2024 | 23:59
04:27
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü 11.03.2024 | 23:59
02:08
02:55
Almanya’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı 11.03.2024 | 22:47
03:13
Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı’nda bir başka güzel 11.03.2024 | 22:09
00:28
07:31
00:46
00:36
00:20
00:37
00:45
Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu | Video 11.03.2024 | 10:08