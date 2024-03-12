CHP’li Zeydan Karalar vatandaşın üstüne yürüdü! DEM’e özür seçmene tehdit! | Video

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Pankartlarımız sökülüyor” diyen DEM Partililerden özür diledi. Kendisine “hizmet yok” diyen seçmene ise tepki gösterdi. CHP’li Zeydan Karalar’ın ulaşımla ilgili şikayetini dile getiren vatandaşın üzerine yürüdüğü anlar, cep telefonu ile kaydedildi!