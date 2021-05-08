Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası' programına video konferans yöntemiyle katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gücümüzü gençlikten alıyoruz" dedi. Erdoğan, koronavirüs sürecinde güzel günlerin yakın olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni normalleşme takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.