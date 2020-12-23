Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu iddialardan arınmadan milletin karşısına çıkmayın" | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında CHP'de art arda ortaya çıkan taciz, tecavüz ve rüşvet skandallarına da değindi ve "Bu iddialardan arınmadan milletin karşısına çıkmayın" dedi.