Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davamız mazluma umut olmak, nesillere ışık olmak

Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor. Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz" ifadelerine yer verdi.