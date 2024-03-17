Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

17.03.2024 | 18:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitinginin ardından Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi’ni ziyaret etti 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti 17.03.2024 | 18:01
LGBT’den İmamoğlu’na tam destek | Video 01:18
LGBT'den İmamoğlu’na tam destek | Video 17.03.2024 | 16:47
Başkan Erdoğan çocuklara hediye dağıttı | Video 01:24
Başkan Erdoğan çocuklara hediye dağıttı | Video 17.03.2024 | 16:30
Başkan Erdoğan: CHP İle DEM gizli işbirliği halinde | Video 48:14
Başkan Erdoğan: "CHP İle DEM gizli işbirliği halinde" | Video 17.03.2024 | 16:02
Başkan Erdoğan’dan MHP Kurultayına mesaj | Video 03:00
Başkan Erdoğan’dan MHP Kurultayına mesaj | Video 17.03.2024 | 12:24
Bahçeli: CHP siyasi seçenek olmaktan çıkmıştır | Video 44:46
Bahçeli: "CHP siyasi seçenek olmaktan çıkmıştır" | Video 17.03.2024 | 12:26
İşte İstanbul’un metro gerçeği! İmamoğlu 47 kilometreden sadece 8’ini yaptı 01:21
İşte İstanbul'un metro gerçeği! İmamoğlu 47 kilometreden sadece 8'ini yaptı 17.03.2024 | 00:41
Murar Kurum: İstanbul’u ilk 20 girişim şehrinden biri yapacağız | Video 03:09
Murar Kurum: "İstanbul’u ilk 20 girişim şehrinden biri yapacağız" | Video 16.03.2024 | 16:45
Yerel seçimlere doğru! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici soruları yanıtladı | Video 12:38
Yerel seçimlere doğru! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici soruları yanıtladı | Video 16.03.2024 | 16:10
Başkan Erdoğan’dan Erzurum mitinginde önemli açıklamalar | Video 36:39
Başkan Erdoğan'dan Erzurum mitinginde önemli açıklamalar | Video 16.03.2024 | 15:33
Ticaret Bakanlığı: 252 milyon liralık gümrük kaçağı eşya ve tütün yakalandı | Video 01:41
Ticaret Bakanlığı: 252 milyon liralık gümrük kaçağı eşya ve tütün yakalandı | Video 16.03.2024 | 13:05
SOLOTÜRK 18 Mart için Çanakkale semalarında görüntülendi | Video 01:27
SOLOTÜRK 18 Mart için Çanakkale semalarında görüntülendi | Video 16.03.2024 | 12:54
Bakan Yerlikaya duyurdu! Organize Suç Örgütünün elebaşı Sait Emiri yakalandı | Video 00:44
Bakan Yerlikaya duyurdu! Organize Suç Örgütünün elebaşı Sait Emiri yakalandı | Video 16.03.2024 | 08:44
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Esnafın sırtına asla yük yüklemedik 01:55
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Esnafın sırtına asla yük yüklemedik 16.03.2024 | 00:41
Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kirli para trafiği skandalına sert tepki | Video 37:54
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kirli para trafiği skandalına sert tepki | Video 15.03.2024 | 15:52
MSB’den Hava Savunma Silah Sistemi “KORKUT” paylaşımı | Video 00:50
MSB’den Hava Savunma Silah Sistemi “KORKUT” paylaşımı | Video 15.03.2024 | 15:06
Burhanettin Duran | Ramazan, Gazze ve İslam karşıtlığı 04:37
Burhanettin Duran | Ramazan, Gazze ve İslam karşıtlığı 15.03.2024 | 15:28
Melih Altınok | Hatırlamıyorum ne demek hocam? 05:09
Melih Altınok | Hatırlamıyorum ne demek hocam? 15.03.2024 | 15:26
Hilal Kaplan | 31 Mart’ta hatırlarsın 03:33
Hilal Kaplan | 31 Mart'ta hatırlarsın 15.03.2024 | 15:23
Dilek Güngör | Satıcı enflasyonu! 03:05
Dilek Güngör | Satıcı enflasyonu! 15.03.2024 | 15:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA