Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitinginin ardından Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
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